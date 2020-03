AVEZZANO. RINVIATO IL MATINÉE “IL PIACERE DELL’ONESTÀ” AL TEATRO DEI MARSI

In seguito all’ordinanza emanata dalla Regione Abruzzo che, tra le misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, stabilisce che le uscite didattiche, comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado siano sospese fino al 15 marzo 2020, il dirigente del servizio Politiche Culturali Massimo De Sanctis ha comunicato che lo spettacolo in matinée “Il piacere dell’onestà”, previsto per il 13 marzo, è stato annullato. Si conferma la programmazione serale prevista per la stessa data presso il Teatro dei Marsi.