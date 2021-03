AVEZZANO. ROTTURE E MANUTENZIONI SULLE CONDOTTE, IL CAM DÀ LA POSSIBILITÀ ALLE DITTE DI ENTRARE NELL’ALBO DEI FORNITORI

Il Cam spa offre la possibilità alle ditte di lavorare con noleggio a caldo dei mezzi meccanici per le operazioni di manutenzione. I. Il consorzio acquedottistico Marsicano, con i suoi numerosi impianti, è costretto a intervenire quotidianamente sulle reti per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Per questo è stato creato dall’ente un apposito elenco di ditte individuali e artigiane, dotate delle adeguate attrezzature, per realizzare gli interventi necessari. Tante infatti sono le perdite che vengono riscontrate ogni giorno e le rotture che vanno riparate immediatamente per evitare disagi ai cittadini.

Le ditte interessate a entrare a far parte dell’albo del Cam potranno presentare la domanda di ammissione sulla piattaforma telematica del Consorzio indicando la propria sede operativa, i dati anagrafici e fiscali, le iscrizioni agli enti previdenziali assicurativi, i dati tecnici del parco automezzi allegando anche la fotocopia del libretto di circolazione con regolare revisione. I dirigenti del Cam esamineranno i vari servizi offerti dalle varie aziende del territorio, i requisiti in possesso e i mezzi in dotazione prima di inserire le ditte nell’albo.

Quando poi ci saranno degli interventi da effettuare sulle condotte e sugli impianti, il dirigente ed i responsabili del servizio provvederanno a contattare a rotazione le ditte per eseguire nel più breve tempo possibile i lavori di riparazione. Gli imprenditori verranno poi pagati per gli interventi eseguiti in base a un’apposita tabella approvata dal Consorzio con le tariffe vigenti.

Per informazioni è possibile rivolgersi alla sede del Cam in via Caruscino 1A, oppure contattare il numero 0863.090030.