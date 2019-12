Avezzano. Rubano in un negozio, ripresi dalle telecamere

Pubblichiamo il post del negozio marynda

Questo pomeriggio poco prima delle 18 due ragazzi, da noi identificati mediante le videocamere a circuito chiuso del nostro punto vendita sito in Via Garibaldi, hanno rubato due cappelli

Unitamente alle forze dell’ordine abbiamo visionato le telecamere, risalendo così alla loro identità.

Pubblichiamo questo post confidando nel fatto che, pentiti, vogliano spontaneamente restituire (anche in forma anonima) quanto sottratto, con l’avvertimento che trascorse 24 ore, ci vedremo costretti a formalizzare una denuncia per furto.

Vi prego, pertanto, di voler condividere il post affinché il messaggio sia diffuso il più ampiamente possibile.

Nel frattempo invitiamo i nostri colleghi a fare attenzione.