AVEZZANO. SABATO SERA IL CONCERTO TESTIMONIANZA PER GIOVANI

Celebrazioni per il 50° anniversario della morte del sacerdote orionino don Gaetano Piccinini (29 maggio 1972), originario di Avezzano.



Il 21 maggio, alle 21, in Piazza Risorgimento ad Avezzano, il concerto testimonianza «Fratelli tutti: don Piccinini, oltre il dolore la speranza», a cura del cantautore don Giosy Cento e padre Riziero Cerchi. Una serata di musica e festa per parlare ai giovani e testimoniare la bellezza del Vangelo. Durante la serata ci sarà la premiazione dei finalisti del concorso scolastico, dedicato al sacerdote orionino, organizzato dall’Istituto e dall’Ufficio Scuola diocesano, e al quale hanno partecipato gli istituti scolastici della Marsica. Parteciperanno alla serata le Golden Girls di Ortucchio.

Don Piccinini, figlio illustre di Avezzano, orfano del terremoto della Marsica, fu incontrato e accolto da San Luigi Orione nella sua Opera diventando sacerdote orionino. Il 21 Giugno del 1948 dette inizio ai lavori delle Opere in Avezzano: un Istituto per orfani, la scuola professionale per arti e mestieri e il Santuario della Madonna del Suffragio nella cui Cripta riposa il suo corpo.