AVEZZANO. SANITÀ AL COLLASSO, ASL E REGIONE DISERTANO RIUNIONE CON I SINDACI

C’era attesa per l’incontro di questo pomeriggio ad Avezzano con gli Amministratori del territorio per affrontare la grave crisi sanitaria che si sta vivendo. Un appuntamento voluto dal Sindaco Di Pangrazio al quale hanno aderito gli altri primi Cittadini, tra gli inviti anche quelli alla Regione e alla ASL, ma questi non si sono presentati.

Una scelta aspramente criticata dai Primi Cittadini, che sono in prima linea nell’affrontare l’emergenza.

La Marsica è un territorio che merita rispetto, è stato il commento di molti Sindaci, i quali hanno comunque fatto sapere che andranno avanti e con ancora maggiore determinazione.