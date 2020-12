AVEZZANO. SANITA’, LETTERA APERTA DI GIAMMARCO DE VINCENTIS: NONOSTANTE IL PERSONALE MEDICO E INFERMIERISTICO È SCARSO CI SONO DEI REPARTI EFFICIENTI

Buongiorno cari amici, medici e infermieri del mio ospedale, in questi ultimi giorni al centro di polemiche per il problema covid19, come in tanti altri ospedali del mondo.

Siamo stati trascurati troppo tempo, ed ora non basta la normale amministrazione.

Per fortuna però che esiste l’altra parte della medaglia della quale non si parla.

Nonostante il personale medico e infermieristico è scarso ci sono dei reparti efficienti, con personale straordinario.

Mi hanno salvato per ben tre volte da un infarto ed qui che mi curo per i miei problemi oncologici, con immunoterapia.

Sono già quattro anni, mi sento a casa mia e nonostante tutto non lo cambierei con nessun ospedale al mondo.

Forse gli dobbiamo portare tutti un po’ di rispetto in più e ci dobbiamo fare apprezzare dai nostri governanti.

La Marsica è una terra forte, i Marsicani sono gente che lavora, con grande senso di responsabilità e non si è mai sottratto ai suoi impegni verso la sua patria.

Facciamo attenzione però quando ne vale la nostra dignità, nelle nostre vene scorre il sangue di un guerriero Marso, che ha contribuito a scrivere parte della nostra gloriosa storia.

Un abbraccio a tutti

Giammarco De Vincentis