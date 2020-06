AVEZZANO, SCAMBIO DI DROGA: AGENTE DI POLIZIA SPARA IN ARIA UN COLPO DI PISTOLA PER FERMARE LO SPACCIATORE

Episodio tipo scena di un telefilm poliziesco americano, quello accaduto questa sera ad Avezzano nei pressi del Castello Orsini. Gli agenti una pattuglia della polizia stradale in servizio si sono accorti di due ragazzi intenti a scambiarsi della droga: entrambi residenti a Luco dei Marsi, di cui uno di origine magrebina. Nel tentativo di fermare quest’ultimo, un poliziotto è sceso dalla macchina e ha sparato un colpo di pistola in aria per intimorirlo e acciuffarlo, ma non c’è stato nulla da fare poiché è riuscito a farla franca solo dopo diverse centinaia di metri, all’altezza di via Vidimari. Invece, l’altro ragazzo luchese è stato i fermato dal secondo poliziotto , al quale ha fornito diverse dichiarazioni.