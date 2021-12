AVEZZANO. SELEZIONE REGIONALE DI MISS GRAND INTERNATIONAL ITALY 2021 APPUNTAMENTO DOMENICA 5 DICEMBRE 2021 AL CASTELLO ORSINI

Domenica 5 dicembre 2021 torna l’atteso appuntamento con la bellezza e il fascino con la selezione regionale di Miss Grand International Italy 2021 ad Avezzano. La selezione, con ingresso libero, avrà luogo nell’affascinante cornice del Castello Orsini di Avezzano con inizio alle ore 17. Il Patron di Miss Grand International Italy 2021, Giuseppe Puzio, ha affidato l’organizzazione al referente per la regione Abruzzo Marcello Venditti il quale si dice molto soddisfatto sia per la location e la qualità dei partners tecnici sia per il riscontro che la manifestazione sta avendo. Condurrà l’evento Francesco Catenacci, editore di 7va e SiaModa, aiutato dalle splendide vallette Alessia Censi, Alessandra Marmotta e Chiara Dominici. 15 le modelle in gara che verranno giudicate da una commissione di esperti. Il giovane Amaral Ercole ricoprirà il ruolo di presidente di giuria. Madrina della serata, fuori concorso perché già premiata, sarà la miss Abruzzo 2021 e detentrice della fascia dello sponsor nazionale IshtarNails la stupenda Alessandra De Luca. Saranno presenti all’evento come ospiti anche Pierluigi di Stefano, Fulvio Barbati, Patrizia Pierfederici e Albano Di Loreto. Si riparte dall’Abruzzo dopo che il giorno prima, il 4 dicembre 2021, avrà avuto luogo in Thailandia la Finale Internazionale con Marika Nardozi a rappresentare l’Italia. Nardozi si è classificata prima alla finale della 13esima edizione nazionale che si è svolta lo scorso 26 ottobre presso Cinecittà World. Oltre alle fasce nazionali alle miss verranno assegnate anche alcune fasce dagli sponsor. Si ringraziano per la collaborazione Semenflora, Onda Blu lavanderie, caffè panoramico, Baratti Pellicceria, Fenik Green SRL impianti energetici rinnovabili, SDA autodemolizioni e autoricambi, Spazio Enel, centro studio danze Golden Dancing, Maria Puglia Hair Style, Associazione musicale Golden Music, Motortecnica, Autocarrozzeria e soccorso Giffi, Iclean macchine e prodotti per la pulizia sostenibile, Exclusive pasticceria gelateria bar, centro estetico Beauty Chic, SESM Fogemc 2.0, Fashion week sud 2022, Atelier di Lucrezia outlet alta moda spesa e cerimonia e il tempo dell’oro, forno Fabio Galliani e DP Dominici Pubblicità.