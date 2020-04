AVEZZANO. SESSANTENNE CON SINTOMI DA CORONAVIRUS TENTA IL SUICIDIO

Avezzano, (AQ). È successo a Piazza Cavour questa mattina, dove un uomo di 60 anni ha tentato il suicidio minacciando di lanciarsi dal balcone della sua abitazione. Sul posto sono intervenuti Polizia e Carabinieri, che hanno fatto desistere l’uomo. In un primo momento si è pensato che il gesto estremo fosse motivato da un incidente stradale del giorno prima in cui era rimasto coinvolto. Ma solo in un secondo tempo si è appurato che i motivi sono legati ad una probabile positività al coronavirus. Il personale delle Forze dell’Ordine dovrà sottoporsi al tampone per scongiurare un eventuale contagio. Il sessantenne é ricoverato nell’ospedale di Avezzano in attesa dei risultati del tampone.

Fonte: MarsicaLive