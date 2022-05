AVEZZANO. SETTIMANA DELLA BONIFICA, IL CONSORZIO APRE LE PORTE DEL PARCO DELL’INCILE E DELL’EMISSARIO TORLONIA

Come ogni anno ricorre, nel mese di maggio, l’evento promosso dall’Associazione Nazionale dei Consorzi per la gestione e la tutela delle acque irrigue (ANBI), con il patrocinio del Ministero delle Transizione Ecologica ed in collaborazione con la FIAB – federazione italiana ambiente e biciclette: la “Settimana della Bonifica”.

Anche quest’anno, il Consorzio di Bonifica Ovest, aderirà all’evento aprendo al pubblico i siti in gestione per la sua attività e proponendo ai visitatori diverse manifestazioni.

Dal 19 al 22 maggio, dalle 9.00 alle 18.00, i riflettori saranno puntati sull’apertura straordinaria, al pubblico, delle porte del Parco dell’Incile (Madonnone) e dell’Emissario Torlonia. L’evento vuole stimolare un interesse collettivo verso un’infrastruttura che rappresenta una delle opere idrauliche più importanti al mondo, creata dall’Impero Romano per regolamentare e regimare le acque che si immettono nel Fucino, e resa funzionale, da Alessandro Torlonia.

Nello scorso anno furono più di 400 gli ingressi registrati al Parco.