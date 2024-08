Avezzano si prepara alla grande notte di Arisa: forti emozioni in volo

Sarà ancora una volta la centrale Piazza Risorgimento ad essere il palcoscenico prediletto per un’altra notte calamitica. Tutto pronto per il concerto gratuito di Arisa, che si terrà il 28 agosto, a partire dalle ore 22. L’estate di Avezzano continua: ancora brividi in città.

L’estate avezzanese gioca ancora le sue carte, puntando questa volta sugli assi della musica italiana. Il 28 agosto, a partire dalle ore 22, sul palco di Piazza Risorgimento, si esibirà un’artista a tutto tondo, dal tono di voce inconfondibile e di nascita tipicamente sanremese: Arisa.

Con il suo tour dell’estate 2024, dal titolo di “Baciami Stupido”, Arisa ha girato l’Italia dal Nord al Sud: dopo la campana Piazza Plebiscito, ora toccherà all’accogliente Piazza Risorgimento far brillare la regina di “Sincerità”, con un evento gratuito e rivolto a tutti. La cantante lucana, reduce da tre podi e due primi posti al Festival della Canzone Italiana e con, alle spalle, la partecipazione televisiva al programma “Victor Victoria – Niente è come sembra” e, nelle vesti di giudice, alla quinta e sesta edizione del Talent ShowX Factor, canterà ad Avezzano i brani più amati di sempre, da “Controvento” (canzone vincitrice della 64esima edizione del Festival di Sanremo) a “Guardando il cielo”, da “L’esercito del selfie” (con i produttori Takagi & Ketra e con l’artista Lorenzo Fragola) a “Mi sento bene”, uno dei pezzi più apprezzati dalla critica.

“Il nostro calendario-eventi estate 2024 è nato, con tutte le sue proposte e offerte turistiche e culturali, soprattutto per le menti e i cuori dei nostri giovani; – dichiara il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio – Arisa è un’artista a 360 gradi che racchiude in sé armonia e determinazione, talento e sperimentazione: Avezzano e la Marsica sapranno accoglierla nel migliore dei modi. Sarà una notte magica, da vivere brivido dopo brivido. L’estate di Avezzano continua a puntare in alto e a centrare mete dal punto di vista di numeri e performance”.

Il tour che approderà in città mercoledì prossimo prende il titolo dall’ultimo singolo della cantante: vi è dentro tutta la simbologia del gesto senza tempo del bacio, che, per l’artista, diventa “un potente simbolo di consenso; un momento di vulnerabilità e intimità, nel quale due amanti condividono volontariamente una profonda espressione d’affetto”. Imperdibile l’appuntamento con la voce potente e al contempo romantica di Arisa: sarà una grande notte che andrà a rimarcare ancora una volta, attraverso il linguaggio musicale, che “può scoppiare in un attimo il sole, tutto quanto potrebbe finire, ma l’amore, ma l’amore no”.