AVEZZANO, SQUARCIATE LE GOMME DELL’AUTO DI ARMANDO FLORIS

Squarciate le gomme dell’auto di Armando Floris responsabile dell’Università Pegaso esponente politico avezzanese tra i possibili aspiranti alla candidatura a Sindaco della Città.

Un vero e proprio atto vandalico quello compiuto ai danni dell’esponente politico, che proprio poco tempo prima aveva ufficializzato il suo passaggio da Forza Italia a Fratelli d’Italia.

Il fatto è avvenuto la notte scorsa, a fare la scoperta lo stesso Floris che quando è andato a prendere l’auto l’ha trovata con le gomme sgonfie, dopo un controllo più accurato è venuta fuori la verità e cioè che i pneumatici erano stati squarciati.

Armando Floris ha subito presentato una denuncia al Commissariato di polizia di Avezzano.

Un fatto gravissimo quello che ha visto come protagonista l’esponente politico, un atto “vandalico”, sul quale gli agenti di polizia stanno indagando, certo un fatto che deve far riflettere soprattutto perché ad Avezzano così come in altri centri marsicani sta per iniziare la corsa politica che porterà alla campagna elettorale e le elezioni amministrative che si terranno la prossima primavera.