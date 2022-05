AVEZZANO. SUCCESSO PER IL 34° CONCORSO INTERNAZIONALE “UN POSTER PER LA PACE” ORGANIZZATO DAL LIONS CLUB INTERNATIONAL

“Siamo tutti connessi” è stato il tema del 34° concorso internazionale “Un Poster per la Pace” organizzato dal Lions Club International nell’anno 2021-2022, indirizzato agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado, di età compresa tra gli 11 e i 13 anni.

Il Lions Club Avezzano, anche quest’anno, sotto la presidenza di Gaetano Frezzini, grazie all’officer di Club Valeria Di Renzo, che da decine di anni si occupa del service, coadiuvata dalla Presidente di Zona Evelina Torrelli, ha coinvolto 15 scuole medie della Marsica e ha esaminato 815 disegni.

La cerimonia di premiazione dei vincitori, presentata dalla cerimoniera del Club Gabriella Rosci, si è svolta giovedì mattina al Castello Orsini Colonna in una sala gremita di alunni, docenti e dirigenti delle scuole di tutta la Marsica, alla presenza del Vescovo della Diocesi dei Marsi, del Past Governatore Enrico Corsi e dei Sindaci e rappresentanti dei Comuni interessati, nonché di tutti i soci del Lions Club Avezzano.

La manifestazione è stata allietata dalla “Young Band” dell’Associazione Culturale Musicale “Banda Città Di Celano”, diretta dal Maestro Mariano Filippetti, che ha eseguito brani musicali pop.

Di seguito le scuole interessate e i vincitori:

Scuola media CAMILLO CORRADINI AVEZZANO:

3° premio a pari merito Elisa Amabrini III C, Giulia Giannini II A e Myriam Marconi II G; 2° premio a pari merito Flavia Di Domenico II G e Samuele De Vecchis II C; 1° premio Maria Barbieri III C.

Scuola media ENRICO FERMI AVEZZANO:

3° premio Galli Aurora I G; 2° premio Saponetta Giorgia I F; 1° premio Cordone Gaia I G.

Scuola media ENRICO FERMI AVEZZANO:

3° premio a pari merito Di Mattia Corrado e Lorenzo Maciocia II B; 2° premio Lorenzo Granieri II D; 1° premio Stefano Contestabile II D.

Scuola media COLLODI MARINI AVEZZANO:

3° premio Alex Lagroia II D; 2° premio Mauro Silvestri II A; 1° premio Pierpaolo Di Vito III A.

Scuola media Istituto Comprensivo “G. Di Girolamo” MAGLIANO DEI MARSI:

3° premio Manuel Armento I B; 2° premio Cristian Maggi II D; 1° premio Emanuele Alberto Leonetti III B; riconoscimento al merito: Daniele Ulaneo II D.

Scuola media Istituto Omnicomprensivo CARSOLI:

3° premio a pari merito Annalia Maleca II A e Valerio La Capruccia II C; 2° premio Diletta Mosciano III C; 1° premio Francesco Cardilli III A.

Istituto Comprensivo Argoli TAGLIACOZZO:

3° premio a pari merito Giulia Laurini I e Zoe Rossini II C; 2° premio Ludovica Mione II A; 1° premio Diego Toma II C; riconoscimento al merito a Giada Amicucci I C.

Scuola media “Albert BRUCE SABIN” CAPISTRELLO:

3° premio Perla Scatena II B; 2° premio Annabella Ciciotti II A; 1° premio Michela Murzill III.

Scuola media Istituto Comprensivo TRASACCO:

Riconoscimento al merito a Giulia Truocco II D.

Scuola media Istituto Comprensivo “Fontamara” ORTUCCHIO:

3° premio Nicolas Roselli I C; 2° premio Margherita Contestabile I C; 1° premio Alessandra Siciliano I C.

Scuola media Istituto Comprensivo “Fontamara” LECCE DEI MARSI:

3° premio a pari merito Kamila Myshak III B e Salah Emmaou III B; 2° premio Giorgia Di Vittoria III B; 1° premio Suleman Rasheed III B.

Scuola media Istituto Comprensivo “Fontamara” GIOIA DEI MARSI:

3° premio Khadiya Salim; 2° premio Francesca Roselli II A; 1° premio Emanuele Cordischi II A.

Scuola media Istituto Comprensivo “Fontamara” S. BENEDETTO DEI MARSI:

3° premio a pari merito Gabriel Fortunato I E e Abdessalam Rabban I F; 2° premio a pari merito Lorenzo Di Sipio III E Mariasole Addari I E; 1° premio Stefano Andreas II F.

Scuola media Istituto Comprensivo “Fontamara” PESCINA:

3° premio Valeria D’Angeli III B; 2° premio Giusy Giarrante III D; 1°premio Annastella Lodi III B

Scuola media Istituto Comprensivo “Beato Tommaso” CELANO:

3° premio a pari merito Agostino Masaro I A; Valerio Cavasinni II B; 2° premio Lisa Montagliani II F;1° premio Lucilla Ulanio II F.

Per l’anno 2022-2023 il tema del Poster per la Pace sarà “Guidiamo con compassione”. I giovani sanno quanto importante sia la compassione. Essi sono spesso in grado di esprimere tale emozione più apertamente rispetto agli adulti. Quest’anno invitiamo i giovani ad esplorare e a esprimere attraverso la loro opera il futuro di pace che può essere realizzato grazie ad una leadership compassionevole. Il Lion Club di Avezzano si attiverà nelle prossime settimane per sponsorizzare, anche quest’anno, il concorso nelle scuole marsicane!