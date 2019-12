AVEZZANO. SUCCESSO PER LO SPETTACOLO ‘IN…CANTO DI NATALE’ AL TEATRO DON ORIONE

Successo e larga partecipazione di pubblico per il primo recital natalizio In…canto di Natale, spettacolo musical canoro organizzato da Tiziana Buttari. Sul palco del teatro Don Orione, presentati da Luca Di Nicola, si sono esibiti i piccoli e grandi artisti della scuola Musicomania.

Canzoni di Natale, brani noti di musica leggera italiana ed internazionale, poesia e sorprese sia per il pubblico presente che per gli ospiti della residenza Don orione che hanno assistito divertiti all’evento. Il viaggio musicale ha coinvolto oltre cinquanta allievi diretti dalla Buttari, coadiuvata da Arianna Maceroni, l’insegnante di canto e da Pietro Zitti, l’insegnante di chitarra. A sorpresa, durante l’evento, c’è stata anche un’incursione artistica del coro Marsi Cantores.

In regia audio e luci Ettore Malandra che ha contribuito a rendere la scenografia del teatro ancor più magica. “Sono molto soddisfatta per la riuscita della manifestazione-dichiara Tiziana Buttari-ringrazio i miei giovani artisti e quanti hanno collaborato per il felice esito dello spettacolo di Natale”.