Avezzano. Successo per “Miss Grand International Italy 2021 “

Ha riscosso grande successo la serata del 5 dicembre nel quale si è svolta la prima tappa nazionale del concorso Miss Grand International Italy 2021-2022 nella fantastica location del castello Orsini di Avezzano adornato dagli splendidi addobbi floreali di Semenflora Avezzano. Si ringrazia il comune di Avezzano per aver patrocinato l’evento e l’assessore alla cultura Pierluigi Di Stefano. Il referente dell’Abruzzo Marcello Venditti ha provveduto ad organizzare la tappa ad Avezzano e dal palco ha salutato il patron Giuseppe Puzio che purtroppo è stato impossibilitato a venire. 13 modelle, divise in 2 categorie ed accompagnate dalla madrina della serata miss Abruzzo e detentrice della fascia sponsor Instanair Alessandra De Luca, hanno dato vita ad una competizione di alto livello per aggiudicarsi le ambite fasce nazionali e locali. Per la categoria miss hanno gareggiato le modelle Cristina Popa, Assunta Marcaurelio, Maria De Meis, Rita Orlandi, Ilaria Romano, Maria Raia, Marika D’Urzo e Maria Veneruso. È stata premiata con la fascia dello sponsor nazionale Aptricosistsm la vincitrice di tappa Marika D’Urzo, al secondo posto Cristina Popa ed al bronzo Assunta Marcaurelio, premiate con le fasce degli sponsor Caffè Strega e IshtarNails. Per la categoria mascotte sono state presenti le modelle Emma Cantello, Veronica Tundo, Aurora Aquila, Noemi Di Nunzio ed Elena D’Armi, premiate tutte con una fascia per il loro talento. Ha provveduto a valutare le modelle una giuria molto esperta e professionale composta da Luciana Caputi, Antonio Oddi, Pasquale Fiasca, Nicola Carlone, Francesco Nolletti, Patrizia Pierfederici, Albano Di Loreto, Domenico Quadrato e Vincenzo ed accompagnata dal presidente di giuria Amaral Ercole. Ad allietare il pubblico ci ha pensato il conduttore Francesco Catenacci con le vallette Alessandra Marmotta, Chiara Domenici e Alessia Censi. La scuola di canto Golden Music di Francesca Polidori e la scuola di ballo Golden Dancing di Alessandra Verna hanno regalato al pubblico degli splendidi intermezzi di canto e di ballo con i loro performer preparati magistralmente. Dietro le quinte hanno lavorato duramente lo staff del trucco e parrucco fornite dal centro estetico Beauty Chic di Isabella Di Caterino e da Maria Puglia Hair Style. Splendide immagini della serata sono state scattate dai fotografi Domenico De Biase e Munzio Santellocco. Per la redazione di 7va / SiaModa Italia sono intervenuti: per la fotografia Loris Speziale, per la televisione Antonio Desiderio, per audio e luci Domenico Elisi, coordinati dal direttore Francesco Catenacci. Nel corso delle prossime puntate del rotocalco TvEmotion su varie televisoni collegate andrà in onda uno speciale della serata che sarà poi disponibile onDemand su www.7va.tv . Un ottimo lavoro è stato svolto per la pubblicità esterna da DP pubblicità eventi di Paolo Dominici. Presente anche un buffet gentilmente offerto dal forno Fabio Galliani piazza Cavour. Hanno contribuito alla realizzazione di questo magnifico evento anche gli amici di Onda Blu lavanderie, caffè panoramico, Baratti Pellicceria, Fenik Green SRL impianti energetici rinnovabili, SDA autodemolizioni e autoricambi, Spazio Enel, Motortecnica, Autocarrozzeria e soccorso Giffi, Iclean macchine e prodotti per la pulizia sostenibile, Exclusive pasticceria gelateria bar, SESM Fogemc 2.0, Fashion week sud 2022, Atelier di Lucrezia outlet alta moda spesa e cerimonia e il tempo dell’oro.