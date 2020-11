AVEZZANO, SUL PROGRAMMA TELEVISIVO DI RETE 4 “QUARTA REPUBBLICA”, VIENE INDICATO COME ESEMPIO NEGATIVO DI GESTIONE DEL COVID-19

Nella trasmissione televisiva di Nicola Porro “Quarta Repubblica”, che va in onda settimanalmente su Rete 4, la Marsica e l’intero comprensorio Avezzano sono stati dipinti come cattivo esempio di gestione del Coronavirus sul territorio nazionale, mentre le strutture sanitarie del nuovo Covid Hospital di Pescara sono state presentate funzionanti al 100%. Il governatore Marsilio interrogato sul perché di questo “gap gestionale”, ha risposto attribuendo le cause ai ritardi del commissario Arcuri. Che abbia ragione oppure no, sta di fatto che il popolo marsicano sta vivendo sulla propria pelle una situazione difficile e lotta ogni giorno per far fronte a questa pandemia che tutti si augurano possa terminare il più presto possibile.