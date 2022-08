AVEZZANO. TENTANO DI EVITARE UN CONTROLLO DEI CARABINIERI, FERMATI TROVATI IN POSSESSO DI DROGA, UN ARRESTO ED UNA DENUNCIA

Continuano le attività antidroga da parte dei carabinieri, che hanno innalzato la soglia dei controlli soprattutto nei giorni festivi.

Lo scorso fine settimana i militari del Nucleo Operativo Radiomobile di Avezzano, durante un pattugliamento notturno nella periferia della città, si sono imbattuti in un veicolo che ha tentato di evitare il controllo allontanandosi a fari spenti. Gli accorgimenti non sono però bastati agli occupanti del mezzo, subito raggiunti dalla pattuglia in una zona appartata e priva di illuminazione.

I fermati, un uomo 36enne e una donna 19enne, dopo un preliminare controllo che ha permesso di rinvenire alcune dosi di cocaina sotto il veicolo, sono stati sottoposti a perquisizione personale e veicolare. Nelle tasche dei pantaloni indossati dalluomo sono state trovate ulteriori 6 dosi della stessa sostanza.

Successivamente le operazioni di ricerca dello stupefacente sono continuate allinterno di un appartamento utilizzato da entrambi. Nella casa perquisita sono state trovate altre dosi di cocaina e altra sostanza del tipo marjuana e hashish.

In tutto gli operanti hanno sottoposto a sequestro più di 20 grammi di cocaina e oltre 10 grammi tra marjuana e hashish.

Rinvenuta e sequestrata anche una cospicua somma contante, verosimilmente frutto dellattività di spaccio.

Luomo 36enne, in considerazione delle risultanze investigative ottenute nell’ immediatezza, è stato arrestato nella flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

La donna, la cui posizione è risultata meno grave, è stata invece denunciata in stato di libertà per gli stessi reati.

Sono in corso accertamenti per stabilire corresponsabilità di terze persone nelle ipotesi di reato contestate.

Il P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Avezzano, avvisato delle operazioni in atto, ha disposto che larrestato continuasse la detenzione ai domiciliari prima delludienza di convalida dinanzi il GIP dello stesso Tribunale.