AVEZZANO. TRASPARENZA, FOCUS IN COMUNE SU EDILIZIA E URBANISTICA

Appuntamento domani (14 dicembre) dalle 15.30 alle 17.30, in sala conferenze

Focus su edilizia e urbanistica a palazzo di città nella giornata nazionale della trasparenza: il momento di confronto promosso dall’amministrazione comunale tra i funzionari dell’Ente con le associazioni e gli ordini professionali e i cittadini in agenda domani (14 dicembre) dalle 15.30 alle 17.30, nella sala conferenze sarà incentrato in primis nell’ambito urbanistico edilizio. Il settore, infatti, quest’anno ha registrato un incremento di interesse generale, anche per la notevole mole di richieste relative all’eco sisma bonus 110% i cui effetti sono visibili dai numerosi cantieri aperti in città. I lavori, naturalmente, oltre all’efficientamento sismico ed energetico del patrimonio edilizio, stanno dando una forte spinta al rilancio dell’economia della città.

Per tale motivo l’amministrazione comunale ha ritenuto utile puntare l’attenzione su un ambito cruciale per la ripartenza economica di Avezzano dedicando al tema l’appuntamento annuale con la giornata della trasparenza. Porte aperte quindi, a palazzo di città, seppur nel rispetto della normativa vigente per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, alla trattazione dei procedimenti del servizio urbanistica del Comune di Avezzano dando spazio al confronto tra ente e cittadini interessati con particolare riferimento agli attori principali del settore edilizio.