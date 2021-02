AVEZZANO.TUNNEL IGIENIZZANTE NELLA SEDE DEL CAM: COSÌ TUTELIAMO DIPENDENTI E UTENTI

Il Cam punta sulla sicurezza di dipendenti e utenti e installa un tunnel igienizzante contro il covid. A un anno dall’inizio dell’emergenza covid pubblici e privati si sono organizzati per convivere con la pandemia e portare avanti le attività quotidiane. Anche il Consorzio acquedottistico marsicano, che ha da subito messo in piedi una task force per assistere i propri utenti 360 giorni l’anno, ha deciso anche di rendere ancora più sicuri i propri uffici con dei tunnel SafeGate Pro dell’azienda pescarese Smart Projects che igienizzeranno chiunque entri negli uffici di Caruscino. “Ormai è da un anno che ci troviamo a dover convivere con il covid –19”, afferma Loreto Ruscio, membro del consiglio di gestione del Cam, “naturalmente qui al Consorzio, non ci siamo mai fermati perché ci occupiamo di garantire un servizio pubblico essenziale. Per questo sin dall’inizio abbiamo applicato tutti i protocolli previsti per la prevenzione del covid- 19: innanzitutto potenziando i servizi online ed evitando quindi lo spostamento delle persone. Allo stesso tempo, però, abbiamo regolato l’ingresso degli utenti in sede applicando tutte le misure di sicurezza previste dalle normative vigente – misurazione della temperatura, igienizzazione delle mani – anche un tunnel che igienizza chi accede agli uffici”. Ruscio, inoltre, precisa che “come molte altre aziende anche il Cam è stato sottoposto a controlli severi da parte dell’ispettorato del lavoro che ha solo accertato la regolarità e il rispetto delle norme anti covid. Nonostante ciò abbiamo deciso di alzare ancora l’asticella della sicurezza, acquistando questo tunnel igienizzante che garantisce una protezione in più per tutelare maggiormente i nostri dipendenti e quegli utenti che hanno necessità di rivolgersi ai nostri sportelli. Rinnoviamo sempre l’invito ai nostri utenti a utilizzare in questo particolare periodo i canali online”. Per informazioni cam@cam-spa.com oppure 0863.090030. Info e orari di apertura degli uffici www.cam-spa.com