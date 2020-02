AVEZZANO: TUTTO PRONTO PER LA 2ª EDIZIONE DI MASCHERE A CAVALLO

Avezzano. L’ A.S.D. Scuderia Pulsoni organizza la 2ª edizione di maschere a cavallo. L’evento sarà presentato da Orietta Spera e vedrà sfilare per le vie del centro cavalli e cavalieri in maschera. La partenza del corteo è prevista per le ore 15, dal piazzale in via Cassino, zona retrostante lo stadio dei Marsi.

Domenico Pulsoni, l’organizzatore dell’evento, precisa che per partecipare al corteo con i cavalli, bisognerà versare un contributo di € 10,00 e, inoltre, sarà necessario presentare il passaporto APA dell’èquide. Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 13 di sabato 22, online o nella sede dell’A.S.D. Scuderia Pulsoni in via Trara ad Avezzano, info: 339/1760200. Al termine della sfilata la festa continuerà in piazza Risorgimento tra maschere musica e balli