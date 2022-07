AVEZZANO. TUTTO PRONTO PER LA SETTIMANA MARSICANA

Count-down finale per l’avvio dell’edizione 2022 della “Settimana Marsicana”, uno degli eventi più importanti nel calendario delle manifestazioni estive della Città di Avezzano.

Come noto, infatti, lunedì 1 agosto, inizio alle 16,30 con la cerimonia di apertura, prenderà il via la “Settimana Marsicana”, manifestazione realizzata dalla Pro Loco di Avezzano, e organizzata con il patrocinio e il contributo fattivo del Comune di Avezzano.

Una settimana di incontri culturali e letterari, visite guidate, momenti di attività sportive e ricreative, mostre ed esposizioni, stand di artigianato tradizionale, ma anche sport e spettacolo, giochi e ballo, oltre all’immancabile angolo della gastronomia, sia “da strada”, che tradizionale.

Un calendario di appuntamenti, che si concluderà domenica 7 agosto, fra l’altro, che ha tenuto conto della necessità di offrire iniziative e attività per tutte le fasce di età e che, pertanto, sarà in grado di attirare e accontentare tutta la famiglia.

Il Comune di Avezzano, inoltre, ha messo a disposizione, e provveduto a sistemare le location che ospiteranno la Settimana Marsicana 2022, ovvero Piazza Risorgimento, con l’area centrale della città, e Piazza del Mercato, e aree limitrofe.

Aree che hanno dovuto sostituire la tradizionale installazione al Parco Torlonia, indisponibile, come noto, per i lavori di ristrutturazione e riqualificazione in fase di avvio.

Non resta che attendere lunedì pomeriggio, con il tradizionale raduno e parata in Piazza Risorgimento che darà il via alla Settimana Marsicana e al suo nutritissimo calendario, oltre che invitare cittadini e tutti i marsicani a partecipare agli eventi che si terranno tutti nella massima sicurezza.