AVEZZANO. UBRIACO ALLA GUIDA DI UN AUTO SI SCHIANTA NELLA NOTTE SULLA ROTONDA DI PIAZZA CAVOUR

Ubriaco semina il panico per le strade di Avezzano. Il fatto è accaduto la notte scorsa, quando un uomo di origini magrebina, ubriaco alla guida di un auto, sprovvista peraltro, della copertura assicurativa ha percorso ad alta velocità alcune strade del centro via Garibaldi e via XX Settembre dove avrebbe anche sbattuto ad alcune auto parcheggiate.

Alcuni abitanti della zona hanno allertato le forze dell’ordine, l’uomo è stato intercettato da u8na pattuglia della Polizia che lo hanno inseguito, il magrebino si è poi schiantato alla rotonda di piazza Cavour.

Sul posto anche un’ambulanza del 118 che ha trasportato l’uomo in ospedale.