AVEZZANO. “UN POSTER PER LA PACE”

Da oltre 30 anni, i Lions di tutto il mondo promuovono e sponsorizzano il Concorso Internazionale “Un Poster per la Pace” presso le scuole; un concorso di disegno dedicato ai bambini dagli 11 ai 13 anni che mediamente registra nelle scuole dei cinque Continenti, oltre 600.000 partecipanti. Obiettivo del progetto è sensibilizzare i più giovani al significato ed al valore della Pace, coinvolgendoli ad esprimere, attraverso il disegno e la loro creatività, il loro modo di vedere la pace. Il Lions Club Avezzano, il cui Officers per il Poster della Pace, è la Prof.ssa Valeria Di Renzo, ha sempre aderito a questa iniziativa trovando, ogni anno, sempre maggiore condivisione da parte dei Dirigenti scolastici, degli Insegnati di disegno, ma, soprattutto, dei ragazzi delle scuole medie della Marsica. Per l’edizione 2020-2021 il tema del concorso era la “Pace attraverso il Servizio”. Nonostante la pandemia, la chiusura delle scuole per i contagi, le quarantene etc. anche quest’anno siamo riusciti a diffondere l’iniziativa e v’è stata una buona partecipazione. Per la premiazione, negli anni scorsi, si è tenuta una manifestazione unica ad Avezzano per tutte le scuole della Marsica ma quest’anno, viste le difficoltà operative, abbiamo ritenuto di fare premiazioni separate presso le sale consiliari dei singoli Comuni di riferimento e ringraziamo di cuore i Sindaci per la disponibilità e l’ospitalità. Il 28 maggio, presso la Sala Consiliare del Comune di Avezzano, alla presenza dell’Assessore, Dott.ssa Loreta Ruscio e del Consigliere Antonio Del Boccio, sono stati premiati: per l’Istituto Comprensivo Corradini-Pomilio gli alunni: De Vecchis Samuele – Sez. I C (I classificato), Amambrini Elisa – Sez. II G (II classificata) e Sacchetto Irene – Sez. III E (III classificata), accompagnati dalla Vicepreside, Prof.ssa Franca Lucci e dalle Insegnanti Prof.sse Rosanna Biocca e Maria Orifici. per l’Istituto Comprensivo Collodi-Marini gli alunni: Barbone Italo- Sez. I A (I classificato), Ayman El Kasmi Sez. I B (II classificato) e Clementoni Sara – Sez. III A (III classificata), accompagnati dalla Vicepreside Prof. Lucia Lippa e dall’Insegnante Prof. Raffaella Simone. Il 5 giugno, presso l’auditorium dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Di Girolamo”, alla presenza del Sindaco di Magliano De’Marsi, Dott. Pasqualino De Cristofano e dell’Assessore Dott. Marco Di Norcia, sono state premiate le alunne: Agostini Alice – Sez. I B (I classificata), Frezzini Dalila – sez. III D (II classificata) e Orlandi Gaia – Sez. IB (III classificata). Sono stati poi conferiti due premi speciali alle alunne Alessia Morelli sez. I B e Asia Pierleoni Sez. I A. Le alunne sono state accompagnate dalla Vicepreside Prof.ssa Mariella Volpe e dall’Insegnante Prof.ssa Cinzia Dell’Olio. Il 7 giugno, presso la Sala Consiliare del Comune di Capistrello, alla presenza del Sindaco Dott, Francesco Ciciotti e degli Assessori Antonella Silvestri e Orazio De Meis, sono state premiate le alunne dell’Istituto Comprensivo “A.B. Sabin” di Capistrello: Musichini Asia e Matilda Esposito della Sez. III B, accompagnate dalle Insegnanti Prof.sse Baliva Esmeralda e Francesca Maceroni L’8 giugno presso il Plesso di San Vincenzo Valle Roveto dell’Istituto Comprensivo di Balsorano, alla presenza del Sindaco di San Vincenzo Valle Roveto Ing. Giulio Lancia e del Vice Sindaco del Comune di Balsorano Dott. Gianni Valentini sono stati premiate le alunne: D’Ambrosio Aisha – Sez. II A (I classificata), Tullio Maria Elisa – Sez. II B (II classificata) e Sara Margani – Sez. II A (III classificata), accompagnata dalla Vicepreside Prof.ssa Colone Simona e dall’Insegnante Prof.ssa Malatesta Alessandra. Il 9 giugno presso la Sala Consiliare del Comune di Tagliacozzo, alla presenza del Sindaco Dott. Vincenzo Giovagnorio sono stati premiati gli alunni dell’Istituto Onnicomprensivo Statale “A. Argoli” di Tagliacozzo: Matteo Torrelli – Sez. II C (I classificato), Antenucci Tiziano – Sez. IB (II classificato) e Toma Diego – Sez. IC (III classificato), accompagnati dalla Dirigente scolastica Prof.ssa Clementina Cervale dall’Insegnante Prof. Gabriele Ciaccia. Nei prossimi giorni ci sarà la premiazione degli alunni di Carsoli presso la Sala Consiliare del Comune di Carsoli alla presenza del Sindaco Avv. Velia Nazzarro. Agli alunni, che hanno avuto modo di illustrare i loro disegni, il Lions Club Avezzano ha rilasciato un attestato e consegnato un premio in denaro ai primi tre classificati di ogni scuola. È solo un piccolo riconoscimento per i ragazzi che si impegnano a partecipare sempre più numerosi, con dedizione e passione, ad un concorso che vede per il vincitore finale la consegna di un premio di 5000 dollari, un soggiorno a New York accompagnato dai genitori, e la prestigiosa premiazione presso il palazzo dell’ONU. Vengono attribuiti altri 25 premi del valore di 500 dollari ciascuno. Per il prossimo anno 2021-2022 il tema del Poster per la Pace sarà “Siamo tutti connessi”. Il Lion Club di Avezzano si sta già attivando per sponsorizzare il concorso nelle scuole confidando in un’ampia partecipazione di tutte le scuole marsicane anche in considerazione della peculiarità del tema di quest’anno, che sicuramente interesserà molto i ragazzi!

Il Presidente del Lions Club Avezzano Ing. Marco Barbieri