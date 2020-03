AVEZZANO. VEGLIA SULLA MORTE DEL CANE AMICO, APPELLO PER L’ADOZIONE

ECCO IL POST DELL’OIPA L’AQUILA PROTEZIONE ANIMALI

URGENTE AVEZZANO

LO SCHIFO TOTALE

🔽🔽🔽

Purtroppo, torniamo a dover pubblicare orribili immagini, stavolta ci sono state mandate da alcune persone di Avezzano.

Ancora una volta siamo schifate di fronte alla noncuranza, al menefreghismo e alla crudeltà dell’uomo.

Nella foto vedete un cane morto ed un cane vivo. Il cane vivo veglia sul suo amico morto, probabilmente di fame o di qualche malattia: cose curabili, se solo qualcuno se ne fosse interessato prima.

Le persone che si sono accorte di questo scempio hanno contattato le autorità che avrebbero dovuto quantomeno provvedere a rimuovere il cadavere, ma indovinate un po’?! Non l’hanno fatto.

Il menefreghismo che quel povero setter ha ricevuto in vita continua a riceverlo anche dopo la morte. Non gli è neanche permesso “riposare in pace”.

E pensare che “umanità ” è sinonimo di “solidarietà ”.

———–

❌❌ Il cane vivo CERCA URGENTEMENTE STALLO SOLO AD AVEZZANO (a causa dell’emergenza in corso). ❌❌

AIUTATECI AD EVITARE CHE ANCHE LUI FACCIA LA FINE DEL SUO AMICO!!!!

PER INFO: OIPA L’AQUILA PROTEZIONE ANIMALI