AVEZZANO. VIA NUOVA CHIUSA AL TRAFFICO, DANNI AL MANTO STRADALE A CAUSA DELLE FORTI PIOGGE

Avezzano, (AQ). Le incessanti piogge che dalla notte si sono riversate su gran parte della Marsica hanno causato non pochi disagi alla circolazione stradale nel comune di Avezzano. A via Nuova, il tratto compreso tra la vecchia ferrovia (via Trara) e l’incrocio con via Pollaiolo, è interdetto al traffico per lo smottamento di un tombino all’altezza dell’isola ecologica. Sembrerebbe che una porzione del manto stradale sia franato creando una voragine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Avezzano coordinati dal comandante Luca Montanari. Il traffico al momento è deviato su via Paganini e via Trara, per chi percorre Via Nuova in direzione del Fucino, e su via Perugini e via Pollaiolo, per chi percorre la strada in direzione di Avezzano.

notizia in aggiornamento…