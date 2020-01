Compra un gratta e vinci e si porta a casa 50 mila euro. Ancora un vincita importante al BAR “Il Gatto e la Volpe” in Via Roma ad Avezzano, dove ieri un cliente ha vinto 50 mila euro acquistando un gratta e vinci “tutto per tutto”.

Non è la prima volta che nel Bar di via Roma ad Avezzano si registra un vincita importante, qui infatti non molto tempo fa un altro fortunato scommettitore centrò il 5 al Superenalotto portandosi a casa una cifra simile.