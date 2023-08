AVEZZANO. WEEKEND DI CONCERTI GRATUITI NELLA SETTIMANA MARSICANA, QUESTA SERA SUL PALCO TONY ESPOSITO

Domani è il turno di Wax e sabato il tanto atteso rapper Clementino.

Continuano gli appuntamenti della Settimana Marsicana nella piazza centrale della Città di Avezzano. Le ultime tre serate della manifestazione saranno accompagnate da tre importanti concerti gratuiti, a partire da questa sera, giovedì 3 agosto, quando alle 21.30 sul palco di Piazza Risorgimento salirà il noto cantautore e percussionista Tony Esposito.

Originale e poliedrico, l’artista è noto anni per aver contribuito negli anni settanta, al “sound ritmico” di diversi artisti italiani quali Pino Daniele, Edoardo Bennato, Alan Sorrenti, Juan Lorenzo, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Gino Paoli, Roberto Vecchioni, Francesco Guccini, Eugenio Bennato, Claudio Rocchi, Mauro Pelosi.

La sua è musica ispirata a sonorità provenienti da molti Paesi del mondo, mescolate con ritmi tribali e melodie tipiche della ritmica partenopea. Tanti gli album di successo a partire da Gente distratta, nel 1977, per il quale gli viene assegnato il Premio Critica Italiana della Musica. Nel 1978 pubblica il suo quarto lavoro discografico, La banda del sole e nel 1984 vince al Festival di Saint Vincent insieme a Roberta Voltolini.

Alla fine del 1985, riceve il “Premio critica discografica” e il prestigioso premio “Disco d’oro” per uno dei suoi successi più grandi Kalimba de Luna: oltre 5 milioni di copie vendute nel mondo. Nel 1988 collabora con Edoardo Bennato per il mini album Il gioco continua e nel 1990, compone la sigla del programma televisivo “Serata Mondiale”, dedicato ai Mondiali di calcio Italia 90. Nel 1997, Tony Esposito è l’unico italiano chiamato ad esibirsi al “Festival della gioventù” de L’Avana, a Cuba e nello stesso anno si esibisce al “Rock in Rio”, a Rio de Janeiro, insieme a Gilberto Gil.

Nella storia recente, riceve il Premio DiscoDays per la sua versatilità ritmica(2014), perfetto connubio tra world music, etnica, funk e jazz, che ha conferito un’importante impronta al “Neapolitan Power” e nel 2016 esce il singolo Luna e sole (No al razzismo sì alla pace) con Luca Maris che supera le 30 000 copie vendute tra l’Italia e l’estero e registrando più di 5 milioni di visualizzazioni su YouTube. A Maggio 2022, esce il singolo Inès in lingua spagnola sempre insieme a Luca Maris.

La Settimana Marsicana, curata dalla Proloco di Avezzano, con il patrocinio e il fondamentale contributo del Comune di Avezzano, continuerà domani venerdì 4 agosto, con il concerto di Wax, di Amici di Maria De Filippi e infine sabato 5 Agosto con il live tanto atteso di Clementino.