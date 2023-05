AVEZZANO. XII EDIZIONE DEI CAMPIONATI DI ITALIANO: IL VITRUVIANO RICCARDO RICCI SI AGGIUDICA IL 6° POSTO NELLA CLASSIFICA ASSOLUTA

Riccardo Ricci della classe 2^ G del Liceo Scientifico “Vitruvio” di Avezzano si è classificato al sesto posto assoluto nella XII edizione dei Campionati di Italiano dedicati, quest’anno, al compianto Prof. Luca Serianni scomparso prematuramente l’estate scorsa.

Il traguardo raggiunto dal nostro vitruviano acquista ancora maggior rilievo se si pensa che, per errore, come comunicato ufficialmente dalla stessa commissione, a lui e ad altri sette ragazzi della categoria “biennio juniores”, è stata somministrata la prova dei candidati della categoria “triennio seniores”.

Ma le soddisfazioni per Riccardo non sono finite: infatti, durante il suo intervento nella cerimonia di premiazione, la Prof.ssa Anna Valeria Saura, responsabile del settore scuola per l’Accademia della Crusca e autrice del volume “ L’uso del dizionario in classe nell’era digitale”, ha elogiato l’elaborato di Ricci perché, pur così giovane, ha dimostrato notevole maturità intellettuale mettendo in evidenza competenze e conoscenze di alto livello citando, addirittura, Le Corbusier, architetto e pensatore del secolo scorso che nella sua ricerca artistica e architettonica ha cercato di fondere l’architettura con i bisogni sociali dell’uomo medio.

La cerimonia di premiazione si è svolta il 3 maggio scorso a Roma, nella splendida cornice del Liceo Classico Statale “T. Mamiani”. Sono intervenuti, oltre alla già citata Prof.ssa Saura, il Prof. Paolo D’Achille, Presidente dell’Accademia della Crusca e la Prof.ssa Silvia Tatti, Presidente della Associazione degli Italianisti.

Ai Campionati di Italiano hanno partecipato circa 20000 studenti di 1200 scuole.

Riccardo Ricci è stato seguito nel suo percorso di preparazione dalla sua docente di lettere, Prof.ssa Costanza Spina.

La Dirigente Scolastica, Prof.ssa Nicolina Tania Ulisse, esprime viva soddisfazione per il risultato raggiunto. A Riccardo va anche il plauso corale di tutta la comunità vitruviana.

Ad maiora semper, Vitruviani!