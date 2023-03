AVIOSUPERFICIE DI CELANO, RATIFICATA LA CONVENZIONE TRA LA SOCIETA’ AIRMARSICA E COMUNE. DA UN PROBLEMA, UNA OPPORTUNITÀ

Con la ratifica dello schema di convenzione per l’attuazione dell’intervento proposto dalla società Air Marsica sull’aviosuperficie di Celano si conclude l’iter amministrativo che porterà ora alla realizzazione delle opere accessorie e alla programmazione delle attività di sviluppo dell’aviosuperficie.

L’aviosuperficie ricade nella più vasta area di San Marcello tristemente nota alle cronache locali quando nel 2015 venne sequestrata e tacciata come “nuova terra dei fuochi” cosa poi che dalle indagini della procura si è rivelata completamente infondata.

Adesso con questa convenzione l’amministrazione comunale Santilli dimostra tutte le intenzioni di voler investire e sviluppare un’area trasformandola da un problema ad una opportunità per il territorio.

“E’ innegabile – afferma il Vicesindaco Piero Ianni – che avere un’aviosuperficie nel cuore della Marsica avrà risvolti significativi ed importanti per tutto il territorio. In primo luogo per il servizio di protezione civile e di immediato intervento in caso di incidenti, incendi boschivi o altre calamità. Proprio di recente, infatti, abbiamo rinnovato la convenzione di collaborazione con il gruppo di Celano della Protezione civile che fino ad oggi ha ben operato distinguendosi per professionalità e impegno.

“La disponibilità di un’area dove poter ospitare piccoli aerei o elicotteri- continua Ianni – ha anche risvolti economici per un comprensorio che oltre alle normali attività produttive rappresenta un importante bacino turistico per migliaia di visitatori ogni anno”

E proprio sulle positive ricadute in termini di accoglienza turistica il consigliere comunale delegato al Turismo Toni Di Renzo afferma “l’avio superficie può rappresentare la spinta propulsiva a far crescere il turismo nella nostra zona. Con i lavori di ammodernamento la struttura potrà diventare un importante punto di approdo per coloro che intendono visitare il nostro territorio per apprezzarne le ballezze naturalistiche e artistiche”.

“La convenzione tra il Comune di Celano e la società Air Marsica – afferma Franco Lozzi, amministratore della societ, ex pilota comandante Alitalia e presidente Aeroclub della Marsica – è una grande opportunità di sviluppo per il turismo aereo che porterà indubbi vantaggi economici agli operatori turistici della nostra zona. Ma è anche un centro di servizi di emergenza primario, poiché l’aviosuperficie è a disposizione degli aerei per la prevenzione antincendio boschivo, nonché degli aerei ed elicotteri idonei per gli interventi di spegnimento incendi. Insomma un connubio tra volano per l’economia locale ed una molteplicità di servizi di pubblica utilità per tutta la Marsica”.