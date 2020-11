AVIS. APPELLO: “C’E’ BISOGNO DI PLASMA IPERIMMUNE”

Divulghiamo questa informazione relativa alla donazione di plasma iperimmune, un’azione importantissima in questa fase delicata. A seguito un aggiornamento del protocollo che ci è stato trasmesso:Possono essere arruolati pazienti-donatori, di sesso maschile, prediligendo quelli già iscritti, guariti clinicamente da 28 giorni che abbiano avuto una sintomatologia importante o che siano stati ospedalizzati, con un tampone negativo.Chi fosse interessato può rivolgersi al Centro Trasfusionale di appartenenza per tutte le informazioni, sebbene la donazione di plasma verrebbe effettuata solo nella sede dell’Aquila, come da protocollo regionale.Tel. Aq.: 0862 368402; 0862 368298