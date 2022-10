AVVENTURA A SEI ZAMPE DOMENICA 23 OTTOBRE TRA SANTO STEFANO DI SESSANIO E ROCCA CALASCIO

L’AQUILA, 19 OTTOBRE 2022 – Un’escursione a 360°, che coinvolge natura, storia e momenti di condivisione, tra avventura, cultura, natura, gusti e sapori, in compagnia degli amati amici a 4 zampe e non solo, alla scoperta di un territorio unico, colorato dall’autunno: è l’evento che l’associazione Come on Dog realizzerà domenica 23 ottobre tra Santo Stefano di Sessanio e Rocca Calascio, in una passeggiata mattutina, andata e ritorno, della durata di circa tre ore.

Accompagnati da due esperti cinofili delle associazioni Come on Dog e Dog Outdoor Sibillini, i partecipanti potranno conoscere meglio i comportamenti dei loro amici a 4 zampe attraverso giochi e attività divertenti di condivisione.

La passeggiata sarà arricchita da due accompagnatori di montagna dell’associazione AquiEvo che mostreranno le meraviglie naturalistiche delle terre abruzzesi, mentre l’associazione CulturAQuila svelerà storia e segreti degli antichi borghi della zona del Gran Sasso.

Alla fine della passeggiata, chi vorrà potrà fermarsi a degustare i prodotti tipici della zona a Santo Stefano di Sessanio, presso la braceria pizzeria Ovino.

“Un evento, questo, che volevamo proporre da tanto nella zona dell’aquilano”, commenta Alessandra Laureano, segretaria di Come on Dog e istruttore cinofilo, “e che subito è stato accolto dalle altre associazioni con entusiasmo. Sarà una passeggiata semplice e divertente, a contatto con la natura più autentica con al nostro fianco i nostri amati cani, una giornata di condivisione di un territorio dalla bellezza unica”.

È obbligatoria la prenotazione entro il 22 ottobre, per informazioni e costi 3333548963 (anche whatsapp) oppure 3293908143