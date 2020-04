AVVISO DEL SINDACO DI CELANO SANTILLI SUI BUONI PASTO

I beneficiari di buoni pasto, persone e nuclei familiari in condizione di indigenza o necessità a causa della emergenza Coronavirus, saranno individuati dando priorità ai NON assegnatari di sostegno pubblico, ovvero a mero titolo di esempio:

soggetti già seguiti dai servizi sociali che non usufruiscono di prestazioni assistenziali (RdC, Rei, Naspi, Indennità di mobilità, CIG);

soggetti che usufruiscono di prestazioni non significative dal punto di vista del reddito;

soggetti che hanno perso il lavoro;

soggetti che hanno sospeso o chiuso attività e non hanno liquidità per il proprio sostentamento;

soggetti con lavori intermittenti e comunque tutti quei soggetti, compresi quelli temporaneamente domiciliati nel Comune di Celano, che non riescono, in questa fase dell’emergenza covid 19, ad acquistare beni di prima necessità alimentare.

La procedura è stata applicata senza il ricorso alla prova dei mezzi ISEE.

I criteri di priorità PER I BENEFICIARI secondo quanto descritto sopra saranno così determinati:

Condizione di indigenza o di necessità individuata dai servizi sociali;

Numerosità del nucleo familiare;

Presenza di minori;

Situazioni di fragilità recate dall’assenza di reti familiari e di prossimità;

Situazioni di marginalità e di particolare esclusione.

I soggetti interessati a partecipare dovranno compilare la domanda, scaricabile sul sito del Comune di Celano ed inviarla ad uno dei seguenti indirizzi:

[email protected];

[email protected]

In caso di indisponibilità dei suddetti strumenti la domanda potrà essere presentata presso:

gli uffici dell’Ente in via della Stazione n.69, ex sede Polizia Locale,

nei giorni martedi e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30.

Qualsiasi informazione utile alla compilazione della domanda potrà essere richiesta:

DAL LUNEDI’ AL VENERDÌ DALLE ORE 10 alle 13 e dalle 15 alle 17, alle seguenti assistenti sociali del Comune di Celano:

dott.ssa Monica Della Rocca tel.353/3091831

[email protected]

dott.ssa Loredana Piperni tel.353/3091588

[email protected]

I buoni spesa verranno erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili, a seguito di istruttoria della domanda DA PARTE DEL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE DI CELANO.

I buoni spesa erogati in forma una tantum avranno un valore di:

Euro 150.00 per famiglie monoparentali;

Euro 200.00 per famiglie di due componenti;

Euro 250.00 per famiglie di tre/quattro componenti;

Euro 300.00 per famiglie di cinque componenti ed oltre