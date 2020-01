Ayoub Haraka: conosciamo il talento avezzanese di “Amici”

di Sara Paneccasio

I sogni si avverano prima o poi, grazie alla tenacia, al sacrificio, alla passione, al duro allenamento e soprattutto al talento. Ne è una grandiosa testimonianza il giovane avezzanese Ayoub Haraka che oggi pomeriggio è entrato nella più famosa scuola di danza del panorama televisivo italiano: “Amici” di Maria de Filippi.

Classe 2000 e diplomatosi lo scorso giugno all’I.T.I.S. “E. Majorana” di Avezzano, Ayoub ha cominciato a ballare sin da piccolo e, dovendo scegliere tra il ballo e altri sport, ha seguito da subito la sua vocazione. Ha studiato inizialmente danza moderna e successivamente hip hop nella scuola “Harmony Danza” di Avezzano, in cui oggi è insegnante.

“Ballo per non arrendermi” il suo motto, e Ayoub insegna non solo nella sua città, ma anche a L’Aquila, a Teramo, occasionalmente anche a Roma e da quest’anno in stages in tutto il territorio italiano. Il suo talento strabiliante gli è valso numerosi riconoscimenti internazionali (come quello ricevuto nei Paesi Bassi), nonché premi nazionali come il “Word Dance Italy” e l'”Effetto Domino“.

Di recente è stato convocato per far parte del corpo di ballo del programma “All together now” per una coreografia della canzone di Michelle Hunziker e J-Ax (la puntata è andata in onda su Canale 5 il 04/01/2020).

Oggi, Ayoub è entrato ufficialmente nella scuola di Amici. Un ballerino dunque con una energia e una grinta coinvolgenti, che ha saputo conquistare la stima, la fiducia e il cuore di molti.

“Quando ballo anche davanti a tantissime persone” dice Ayoub “mi piace pensare che nessuno mi stia guardando: siamo io e la musica.”

E tutta la Marsica fa il tifo per te, Ayoub: in bocca al lupo per questa splendida opportunità!