BALSORANO. DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO, ARRESTATO UN 36ENNE

La Stazione di Balsorano, nell’ambito dei servizi predisposti per il rafforzamento dell’azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti eseguito nella Valle Roveto, ha tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente G.A, 36enne di nazionalità italiana. L’uomo è stato sottoposto a controllo alla circolazione stradale dai militari della locale Stazione Carabinieri mentre usciva dallo svincolo di San Vincenzo Valle Roveto sulla SS 690 a bordo di una utilitaria a lui in uso. A seguito di perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo eroina del peso complessivo di 15 grammi, suddivisa in n. 56 dosi, occultati sulla persona.

L’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Nella mattinata odierna il Tribunale di Avezzano ha convalidato l’arresto, comminandogli la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza e l’obbligo di permanenza in casa dalle 20.00 alle 07.00.

Adesso le investigazioni proseguono per individuare la rete di contatti che l’odierno indagato ha creato verosimilmente nella Valle Roveto, per ricostruire, appunto, il giro di spaccio che è in atto in quel territorio, che come altri nella Marsica è afflitto dal consumo indebito di sostanze stupefacenti.