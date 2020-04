BALSORANO. FAKE NEWS SUI CASI DI CONTAGIO DA CORONAVIRUS

E’ apparsa una fake news dove si indicano i titolari di un supermercato contagiati da covid 19

Qualcuno forse ha voglia di scherzare visto che oggi è il 1 di aprile, beh per noi non è così. L’idiozia e la scelleratezza delle persone a quanto pare non si ferma neanche davanti ad un emergenza simile. Invitiamo i cittadini ad ignorare un post artefatto messo in giro tramite Whats app, INFORMATEVI SEMPRE e SOLO su questa pagina, tramite i canali ufficiali. In merito all’autore di questo atto di idiozia pura valuteremo di prendere provvedimenti a tutela dell’intera comunità, perché non si può sempre passarla liscia in nome della goliardia. Non abbiamo voglia di ridere su questo.