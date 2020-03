BALSORANO. TERZO CASO DI CORONAVIRUS

Terzo caso positivo al Covid-19 nel Comune di Balsorano.

Il Sindaco coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini di continuare, come avete fatto egregiamente fin d’ora e di questo vi ringrazio immensamente, a rispettare le regole disposte dal Governo e dall’amministrazione comunale. Ogni provvedimento intrapreso a fronteggiare l’emergenza Covid-19 ha la sua RAGIONEVOLEZZA per evitare i rischi di contagio al Covid-19. Confido nel vostro grande buon senso, che sempre vi ha distinto. Un sentito grazie a tutti i cittadini. Il Sindaco Dott.ssa Antonella Buffone.