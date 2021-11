BAMBINA DI DUE ANNI STUPRATA E TRUCIDATA DAI SUOI CUGINI DI 8 E 13 ANNI

I due cuginetti ,di 8 e 13 anni, hanno preso la bambina con l’inganno, poi hanno abusato di lei e l’hanno uccisa, abbandonandola sopra una grondaia. Il padre della bimba ha trovato il corpicino senza vita dopo che aveva sporto denuncia per la scomparsa della figlia. Secondo Al Arabiya è stata subito avviata un’indagine e dalle testimonianze è stato scoperto che la piccola era stata vista l’ultima volta con i suoi cuginetti. I due hanno poi confessato di aver rapito, violentato e ucciso la cuginetta e per la paura di essere arrestati avrebbero poi abbandonato il corpicino senza vita. Per delitti del genere in Egitto è prevista la pena di morte, ma considerata la minore età non è chiaro cosa si deciderà nei confronti dei due cuginetti.