BANBINA DI DUE ANNI MUORE 3 GIORNI DOPO IL RICHIAMO DEL VACCINO ANTI-COVID

Si chiama Human challenge program, ed è il programma che utilizza volontari come cavie per testare i vaccini. Ce l’hanno detto a mezza bocca, hanno lasciato che lo immaginassimo, lo hanno fatto passare come un fatto inevitabile per la salvezza dell’umanità. Ora però i programmi includono anche bambini fino a 6 mesi per quasi tutti i vaccini che fino a ora erano stati consigliati a un pubblico adulto. E dagli Stati Uniti arriva il primo caso di decesso. Il Vaccine Adverse Event Reporting System, il programma statunitense per la sicurezza dei vaccini, ha riportato qualche giorno fa la notizia della morte di una bambina di 2 anni, a seguito della somministrazione della seconda dose del vaccino Pfizer, lo scorso 25 febbraio 2021. Il 1 marzo, però, la piccola è stata ricoverata d’urgenza. Tre giorni dopo, la morte. Era stata fatta una anamnesi prima di partire con la sperimentazione? Sembrerebbe di sì, visto che sempre sul report si legge che la piccola non presentava malattie pregresse, nessun difetto alla nascita, nessuna disabilità permanente. Quello che però non torna è che, stando al sito di Pfizer-Biontech, la sperimentazione sui bambini minori di 11 anni sarebbe iniziata ufficialmente a marzo. Perché invece la bambina americana ha ricevuto la seconda dose già a febbraio 2021?