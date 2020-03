BANDO PER 1300 POSTI ALLA POLIZIA PENITENZIARIA, ECCO COME PARTECIPARE

Il concorso per allievi della Polizia Penitenziaria per 1.300 posti è in arrivo. Il bando 2020 che dovrebbe uscire a breve e del quale possiamo dare solo qualche anticipazione, sarà riservato anche a giovani civili. Una parte dei posti andrà a chi desidera entrare nella Polizia, mentre un’altra parte dei posti sarà riservata ai volontari in ferma prefissata già interni.

https://www.lavoroeconcorsi.com/bando-concorso-2020-polizia-penitenziaria?utm_campaign=upnewsletter&utm_medium=emailup&utm_source=2-3-20