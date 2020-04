BARCELLONA. «TOPO CONTAGIOSO»: SCRITTA CHOC SULL’AUTO DELLA DOTTORESSA

Idioti e malati di protagonismo ce ne sono tanti e in tutto il mondo. Questa volta qualcuno, ovviamente come sempre un vigliacco, visto che non ha avuto il coraggio di firmarsi, ha pensato bene di lasciare un messaggio, scritto con vernice nera sull’auto della dottoressa Silvana Bonino, ginecologa spagnola che lavora all’ospedale di Barcellona, definita come «Topo contagioso».

Il gesto però ha indignato, giustamente, la rete e non solo. In questa emergenza Mondiale, in tutte le Nazioni, medici e personale sanitario sono impegnati in prima linea nell’affrontare l’epidemia del COVID-19, che sta mietendo innumerevoli vittime e cambiato la vita di tutti.

Per loro ci vorrebbe solo rispetto e gratitudine.