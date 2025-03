BF Games e il mercato italiano: annunciata una nuova espansione per l’azienda di sviluppo software di giochi

BF Games, azienda attiva dal 2013 e con sede principale nel Regno Unito, ha recentemente annunciato una nuova partnership con uno dei principali operatori italiani di casinò on-line. Secondo le informazioni diffuse da Jamma Magazine, “Grazie a questa partnership, i giocatori italiani avranno ora accesso a un’ampia selezione di giochi caratterizzati da grafiche accattivanti, meccaniche innovative e un’esperienza di gioco coinvolgente. L’ingresso di BF Games nel mercato italiano conferma l’impegno dell’azienda nell’espansione internazionale e nel rafforzamento della propria presenza in mercati regolamentati.”

Ciò che caratterizza BF Games, secondo le interviste rilasciate dal Chief Commercial Officer Rok Hribar, è la forte attenzione allo sviluppo di esperienze di gioco fluide, intuitive, accompagnate da una grafica sempre ricercata e con soluzioni anche orientate al mercato e ai gusti dei giocatori.

BF Games può contare già centinaia di titoli, ma questi di seguito sono quelli appena introdotti nel mercato italiano. Vediamo cosa li caratterizza.

Sweet Reward

Uno dei giochi con cui BF Games ha deciso di consolidare la sua presenza nel mercato italiano è Sweet Reward. Si tratta di una slot machine online abbastanza classica. A differenza di molti altri titoli ormai ampiamente noti e diffusi, non ha un’ambientazione ispirata a uno storyboard, ma si rifà ai modelli tradizionali di slot machine caratterizzati da simboli ispirati al cibo, e – nel caso specifico – ai dolci richiamati dallo “sweet” del titolo. Quel che è certo, comunque, è che i designer di BF Games ha posto grande attenzione sui dettagli, per cui i colori sgargianti e la cura nella realizzazione grafica sono gli elementi realmente caratterizzanti di questa slot online. Per quanto riguarda il suo funzionamento, si tratta di un gioco con 5 rulli e 3 righe, quindi abbastanza semplice da approcciare rispetto ad altri giochi online più complicati e dall’interfaccia più “affollata”.

Book of gods

Il filone delle slot a tema Egitto è ormai diffuso e consolidato nel settore del gaming online. Questo titolo di BF Games vi si inserisce con una proposta piuttosto tradizionale (archeologi avventurosi, libri magici, divinità egizie, piramidi) e ancora una volta una grafica piuttosto curata e in altissima definizione. Questa slot presenta simboli scatter, giri gratis e una modalità scommesse.

Buffalo Trail

In quanto a popolarità e diffusione, le slot a tema Far West non sono da meno rispetto a quelle esaminate in alto. Buffalo Trail si caratterizza per un’ambientazione western, o quanto meno selvaggia e americana, con un fascinoso sfondo di Grand Canyon al tramonto e l’immancabile bufalo. Grafica a parte, anche questa slot – come le precedenti – ha un meccanismo di gioco semplice e propone un’esperienza di gioco fluida, con 5 rulli e 3 linee.

Burning Slots Cash Mesh

Ed ecco un’altra slot basata su un concept piuttosto tradizionale, con simboli come gemme, frutta e monete. Ma come nel caso di Sweet Reward, l’esperienza utente è migliorata dalle elevate prestazioni grafiche.

Cave of fortune

Se si parla di grafica, però, non si può evitare di parlare di questo gioco in cui la cura ai dettagli della scenografia è davvero portata ai massimi livelli. Ciò che colpisce è il background ambientato in una miniera, con i rulli che non sono mostrati su un riquadro come comunemente avviene con le slot machine, ma che fanno essi stessi parte dell’ambientazione, in cui si integrano alla perfezione. Anche i simboli, per quanto in gran parte classici (con gemme e lettere incastonate sulla pietra), sono comunque elaborati con enorme attenzione a ogni elemento del disegno.