BIDELLA DELL’ISTITUTO GALILEO GALILEI DI AVEZZANO POSITIVA AL CORONAVIRUS: GLI STUDENTI SCIOPERANO

Studenti dell’istituto di istruzione superiore di Avezzano “Galileo Galilei”, sono scesi in sciopero questa mattina a causa della positività al covid-19 riscontrata su una bidella. Anche all’Istituto “Majorana”, uno studente frequentante il quarto anno sarebbe risultato contagiato come , qualche giorno fa, una studentessa del Liceo Classico “Alessandro Torlonia”.Le motivazioni addotte per non entrare in classe da parte dei ragazzi e ragazze del “Galilei”, sarebbero la mancanza igienizzazione e pulizia del plesso scolastico.