BIMBA DI 4 ANNI CONTAGIATA DAL CORONAVIRUS: E’ LA PRIMA VOLTA IN ITALIA

Una bimba di 4 anni di Castiglione d’Adda sarebbe stata infettata dal Coronavirus. A renderlo noto ai media, è stato il governatore della Lombardia Attilio Fontana sottolineando il fatto che, per la prima volta in Italia, purtroppo, vengono coinvolti dei minori. La piccina avrebbe contratto l’infezione nell’Ospedale di Codogno dove era stato ricoverato il 38enne “paziente 1”, poi trasferito al Policlinico San Matteo di Pavia. In ogni modo, la piccola paziente starebbe bene e presenterebbe,solamente, una lieve forma di influenza.