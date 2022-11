BIMBO DI 7 ANNI PERDE LA VITA INVESTITO DA UN BUS URBANO MENTRE ERA IN BICICLETTA

Un bambino di 7 anni è morto nel pomeriggio a Cesena, travolto da un bus urbano mentre era in bicicletta. L’incidente è avvenuto nel quartiere Sant’Egidio. Sul posto gli agenti della polizia sono impegnati per i rilievi del caso.Intorno alle 17.30, il bimbo stava pedalando insieme al padre e al fratello quando, secondo una prima ricostruzione, avrebbe toccato la bici di quest’ultimo con la sua cadendo sull’asfalto e venendo investito dal mezzo pubblico in arrivo che non è riuscito a evitarlo e gli ha provocato un trauma cranico fatale. I soccorsi, seppur tempestivi, sono stati inutili.