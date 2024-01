Birra e pizza: i segreti per abbinamenti perfetti 

Non c’è niente di meglio di una pizza gustata con una buona birra. Tuttavia questo connubio, seppur semplice, deve essere studiato con attenzione per garantire un sapore equilibrato. Bisogna valutare la composizione della birra e le sue caratteristiche per trovare un abbinamento ben bilanciato, in grado di valorizzare i sapori nel loro complesso ed ogni singolo ingrediente.

Lager e Pils

La birra Lager, come ad esempio l’Ichnusa ambra limpida è una tipologia di birra caratterizzata dalla fermentazione a bassa temperatura (tra i 4°C e i 12°C), da una colorazione chiara e un grado alcolico non molto elevato. Ha un sapore poco amaro e al naso presenta profumi molto delicati. Proprio per questo, è una delle birre più consumate al mondo, e si presta perfettamente agli abbinamenti con le pizze più semplici, tra cui la margherita, la marinara o la pizza bianca.

La birra Pils (Pilsner) è una tipologia di lager, cheha avuto origine in Boemia, precisamente a Plzen, nel 1842 dalla birreria Pilsner Urquell. Si tratta di un’altra birra chiara, con un grado alcolico del 4-5%, un odore caratterizzato dal luppolo con sentori fruttati ed un gusto un po’ più amaro della Lager. Anche questa birra sta benissimo con la margherita, ed inoltre accompagna perfettamente tutte le pizze con pomodorini oppure con la mozzarella di bufala.

Weiss e Weizen

Le birre Weiss e Weizen sono due bevande che rientrano nella categoria delle bevande di frumento non filtrate. Rispetto alle altre bavaresi, che solitamente sono a bassa fermentazione, le Weiss sono ad alta fermentazione. Questa particolarità consente lo sviluppo di sentori di banana matura e chiodi di garofano e un sapore fresco e frizzante al palato.

Proprio per questo motivo, possono sembrare difficili da abbinare, ma in realtà non è così. In pizzeria, le Weiss e le Weizen si rivelano essere molto interessanti per accompagnare le pizze semplici ma dal sapore deciso, come la marinara o altre tipologie di pizza con alici ed acciughe.

Ale

La birra Ale è una tipologia di birra ad alta fermentazione, con un contenuto alcolico moderato e un sapore dolce, “pieno” e fruttato. La maggior parte delle birre Ale contiene una miscela di erbe e/o spezie, che conferiscono un aroma leggermente amaro, in grado di bilanciare il gusto dolce del malto.

Le Ale si prestano principalmente agli abbinamenti con le pizze alle verdure, per contrastare la loro leggera acidità, e pizze ai funghi non troppo saporite. Le Strong Ale, caratterizzate da una gradazione alcolica dal 7.0% in poi, si sposano bene con le pizze a base di formaggi poiché sgrassano la bocca.

Blanche

La Blanche è una birra di frumento non filtrata dal caratteristico colore bianco, dovuto proprio ai residui al suo interno. Il suo bouquet è fortemente aromatico, con sentori di fiori, semi, agrumi e spezie.

Queste birre molto particolari, dal sapore acido e il corpo leggero, rappresentano la scelta vincente per accompagnare le pizze gourmet e dai sapori ricercati, ad esempio con la mortadella e il pistacchio, oppure con scaglie di parmigiano, ecc. In genere, le Blanche sono delle bevande da gustare fresche d’estate, ma nulla vieta di sorseggiarle anche durante le altre stagioni.