BOMBA D’ACQUA A PALERMO: DUE PERSONE MORTE ANNEGATE IN MACCHINA IN UN SOTTOPASSO

Bomba d’acqua su Palermo. Un violento nubifragio ha investito una vasta area della Sicilia. A Palermo la situazione più drammatica: due persone sono morte annegate in un sottopasso di viale della Regione a Palermo, allagato per la bomba d’acqua caduta in città. Erano in un’auto, sommersa dalla pioggia, che è rimasta blocca in strada. Sul posto i sommozzatori dei vigili del fuoco che stanno intervenendo per recuperare i corpi.

Due bambini, il più piccolo di 9 mesi, sono stati ricoverati in ospedale per ipotermia. I piccoli sono rimasti intrappolati in auto, insieme ai loro genitori, nel sottopasso di viale della Regione, all’altezza di via Sardegna, sommerso dall’acqua a causa del forte temporale che si è abbattuto nel pomeriggio su Palermo. Le forze dell’ordine hanno prelevato coperte e teli termici dagli ospedali per le persone soccorse in strada. La pioggia, iniziata nel primo pomeriggio, è caduta con intensità per circa tre ore. Innumerevoli gli interventi dei vigili del fuoco. Il Comune di Palermo lamenta il mancato allarme da parte delle autorità preposte. Il quartiere più colpito è stato quello dell’Uditore, dove in poco tempo sono caduti 134 millilitri di pioggia. n via Imera una giovane è rimasta bloccata in un sottopassaggio totalmente allagato ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sottopassi allagati anche in viale Regione Siciliana e in via Messina Marine. Decine le chiamate al centralino dei Vigili del fuoco.Su Palermo in poco tempo sono caduti 74 millilitri di pioggia, record assoluto per il mese di luglio dal 1797, secondo il rilevamento della Stazione meteo dell’Osservatorio Astronomico del capoluogo siciliano.