Bomboniere per matrimoni artigianali e made in Italy

La bomboniera è quell’oggetto che mette in crisi molti, forse perché tutti tengono particolarmente a donare ai propri ospiti un piacevole ricordo dell’evento al termine della giornata di festa. Esistono bomboniere di ogni tipo, ma scovare un’idea originale non è semplice, fin troppo spesso tutto risulta visto e rivisito. Per questo suggeriamo di scegliere una bomboniera artigianale made in Italy. Le bomboniere artigianali sono pezzi prodotti in piccole quantità e, quindi, per questo motivo uniche e originali, pochissimi altri sposi possiederanno le stesse bomboniere. Perché scegliere il made in Italy? Semplice, perché questo è garanzia di qualità nel mondo e sostenere l’economia del proprio Paese, nel giorno delle nozze, è una bella dimostrazione di affetto. Si dice che il giorno del matrimonio sia tra i più felici della vita e allora nessun dettaglio può essere lasciato al caso, per questo indichiamo un brand che non delude le aspettative e accompagna i clienti, passo dopo passo, nella scelta della bomboniera perfetta: Mobilia Store.

Mobilia Store, amplissima offerta di bomboniere

Mobilia Store è celebre per le sue bomboniere e la cura che il brand riversa su questi piccoli e fondamentali oggetti è notevole, lo si nota subito visitando il suo sito web. Il loro obiettivo è donare ai futuri sposi quello che hanno sempre desiderato e infatti le bomboniere sono fatte a mano in laboratorio e il brand collabora con notissime fabbriche e aziende italiane per garantire la massima qualità del prodotto. A realizzare queste bomboniere ricercate sono mani sapienti e Mobilia Store propone dei temi che possano orientare le coppie più indecise: mare, lanterne, profumo, cuore, fiabe, danza, ecc. Inoltre si impegna nel proporre soluzioni sostenibili come, ad esempio, l’uso di carta piantabile per alcuni dei suoi prodotti. Importante è sottolineare che chi volesse tramutare in un gesto solidale la sua bomboniera può farlo, le bomboniere solidali di Mobilia Store, infatti, sostengono cause come: la salvaguardia degli ecosistemi marini, il sostegno a Legambiente e la tutela degli animali e dei loro habitat.

Bomboniera per le nozze: qualche suggerimento

La bomboniera come qualsiasi altro elemento delle nozze deve rispondere a unostile ben preciso. La scelta, quindi, di questo dono non può essere casuale ma deve adattarsi ai colori e allo stile che guideranno l’intero ricevimento. Inoltre la bomboniera deve rispecchiare la personalità degli sposi: potrebbe, ad esempio, contenere un richiamo ad un loro hobby o alla loro storia d’amore. Per sapere quale budget destinare alla bomboniera è meglio stilare prima un elenco delle spese prioritarie come abiti, location e catering così da regolarsi meglio su quelle secondarie. Associare alla bomboniera un bigliettino che non sia quello classico potrebbe essere un’idea vincente e colpire gli ospiti, si potrebbero inserire una frase di una canzone d’amore o di un romanzo o anche un testo pensato dagli sposi come ringraziamento agli invitati per la loro partecipazione o, ancora, qualche aneddoto spiritoso. Se il numero degli invitati non è eccessivo sarebbe originale destinare a ognuno un pensiero personalizzato.