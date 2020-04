Non si capisce se è valido o meno il principio del chi prima arriva prende il bonus. In poche parole, il governo nel decreto non aveva previsto il temuto click day per il quale si prendeva il contributo in base a chi prima faceva la richiesta. nella giornata di ieri però L’INPS ha emanato una informativa sul sito che prevedeva questa formula, in serata la stessa INPS ha smentito. Ad oggi non esiste il click day.