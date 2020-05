BONUS FAMIGLIE REGIONE ABRUZZO, PUBBLICATO IL PRIMO ELENCO DEI BENEFICIARI

Il Servizio Programmazione sociale e sistema integrato socio-sanitario, con determinazione n.47/DPF014 del 30.04.2020, ha approvato il primo elenco dei beneficiari il bonus famiglia rispettivamente al primo criterio di priorità: nuclei familiari in cui siano presenti persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza ai sensi dell’allegato 3 al DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159.

Per le restanti priorità sono in corso le istruttorie delle domande pervenute.

Le domande pervenute sono state 1284, di cui 222 oggetto di integrazione mentre le restanti 1066, la cui documentazione è risultata completa, avranno il contributo versato sul proprio conto.

Fonte: Regione Abruzzo