BOTSWANA – MISTERO SULLA MORTE DI CENTINAIA DI ELEFANTI

PIU’ DI 350 ESEMPLARI MORTI

Il governo del Botswana, ha escluso il bracconaggio come ragione – notando che le zanne non erano state rimosse, secondo Phys.org. Ci sono altre cose che indicano qualcosa di diverso dal bracconaggio. Il dottor McCann ha anche provvisoriamente escluso l’avvelenamento da antrace naturale, che l’anno scorso ha ucciso almeno 100 elefanti in Bostwana. In poco piu’ di settanta giorni, sono stati trovati morti oltre 350 carcasse, in varie zone della nazione, dai primi esami si è escluso il bracconaggio, e l’avvelenamento. La causa reale non si conosce, ed il il dottor McCann, non lascia nessuna strada chiusa, anche quella del COVID-19, infatti indica la pandemia di Covid-19, che si ritiene abbia avuto inizio negli animali, come possibile causa.